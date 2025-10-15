Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: командиры одной из бригад ВСУ решили «обнулить» отряд отказников

Дело касается штурмовой группы 71-й отдельной егерской бригады, действующей на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Командиры одной из бригад ВСУ решили «обнулить» штурмовую группу на сумском направлении, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«В ходе боев был взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады. Он более суток просидел в посадках возле села Алексеевка с оторванной рукой, прежде чем бойцы “Севера” вытащили его и оказали первую помощь. Запросы солдата к украинскому командованию об эвакуации были проигнорированы. Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили “обнулить”», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что одну из штурмовых групп ВСУ удалось полностью ликвидировать российским военнослужащим в Сумской области. Украинские солдаты предприняли неудачную попытку контратаковать позиции ВС РФ.