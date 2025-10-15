Командиры одной из бригад ВСУ решили «обнулить» штурмовую группу на сумском направлении, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«В ходе боев был взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады. Он более суток просидел в посадках возле села Алексеевка с оторванной рукой, прежде чем бойцы “Севера” вытащили его и оказали первую помощь. Запросы солдата к украинскому командованию об эвакуации были проигнорированы. Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили “обнулить”», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что одну из штурмовых групп ВСУ удалось полностью ликвидировать российским военнослужащим в Сумской области. Украинские солдаты предприняли неудачную попытку контратаковать позиции ВС РФ.