Семь стран НАТО объявят о готовности закупать оружие у США для Киева

Это станет частью программы НАТО под названием Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Программа предполагает, что европейские члены альянса смогут приобретать оружие у США. Гетманчук не назвала конкретные страны, чьи представители должны объявить о данной инициативе.
«PURL для нас — очень серьёзный приоритет. И мы рассчитываем, что как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL — это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности», — сказала Гетманчук.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал важное заявление США о поставках вооружений для Украины 15 октября. Дипломат также призвал южноевропейские государства активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы PURL.
