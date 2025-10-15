Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ прорвались в юго-восточную часть Дроновки под Северском

По информации военкора, российские подразделения атакуют позиции ВСУ в Звановке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на северском направлении российские бойцы смогли прорваться на территорию села Дроновка с юго-востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши прорвались в районе железки в юго-восточную часть Дроновки», — написал он.

Котенок сообщил также о взятии под контроль подразделениями РФ района моста через Северский Донец к западу от Дроновки, а также о продвижении российских бойцов по лесному массиву в сторону села Закотное и моста между ним и поселком Ямполь.

По информации военкора, под Северском войска РФ атакуют позиции ВСУ в Звановке, а также между населенными пунктами Выемка и Переездное.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил aif.ru об отступлении украинских боевиков из Северска.