Котенок: бойцы РФ прорвались в юго-восточную часть Дроновки под Северском

Продвигающиеся на северском направлении российские бойцы смогли прорваться на территорию села Дроновка с юго-востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши прорвались в районе железки в юго-восточную часть Дроновки», — написал он.
Котенок сообщил также о взятии под контроль подразделениями РФ района моста через Северский Донец к западу от Дроновки, а также о продвижении российских бойцов по лесному массиву в сторону села Закотное и моста между ним и поселком Ямполь.
По информации военкора, под Северском войска РФ атакуют позиции ВСУ в Звановке, а также между населенными пунктами Выемка и Переездное.
Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил aif.ru об отступлении украинских боевиков из Северска.