Постпредство Беларуси при ООН призвало не политизировать борьбу с преступлениями против человечности

«Беларусь вновь обращает внимание, что поспешное начало переговоров по проектам документов в отсутствие базового консенсуса часто приводит к противоположному результату. Такие переговорные процессы либо заходят в тупик, либо рождают международные договоры с малым числом участников, чья эффективность сомнительна. Убеждены, что на данном этапе Шестой комитет является эффективной и достаточной площадкой для рассмотрения текущего пункта повестки. Не поддерживаем идеи создания дополнительных площадок в форме рабочих групп или иных механизмов, которые не приблизят нас к достижению согласия, а лишь фрагментируют рабочий процесс», — резюмировали в Постоянном представительстве Беларуси.