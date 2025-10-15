Постпредство Беларуси при ООН призвало не политизировать борьбу с преступлениями против человечности

«Беларусь вновь подтверждает приверженность делу борьбы с данной категорией уголовных преступлений, принимает меры по их предотвращению и наказанию за них в рамках своего национального уголовного законодательства, готова и дальше поддерживать сотрудничество в данной сфере», — сказал представитель белорусской делегации.
В Постпредстве Беларуси отметили, что проекты статей о предупреждении преступлений против человечности и наказания за них, подготовленные Комиссией международного права, стали важным шагом в кодификации, конкретизации и развитии имеющегося универсального международно-правового регулирования в данной области.
«В то же время мы считаем крайне важным подчеркнуть, что дальнейшая межгосударственная работа в этой области требует деполитизированного, транспарентного подхода, учитывающего интересы всех государств, — заявили в дипмиссии. — В настоящее время имеется серьезное расхождение позиций государств во мнениях по ключевым вопросам данной темы, таким как определение понятия “преступления против человечности”, применение универсальной юрисдикции, иммунитеты должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции, механизмы урегулирования споров, взаимосвязь будущей конвенции и имеющегося национального законодательства».
В то же время в Постоянном представительстве Беларуси подчеркнули, что деятельность по борьбе с преступлениями против человечности, к сожалению, становится все более и более подверженной явной политизации. Особенно это заметно в деятельности Международного уголовного суда, чья политическая ангажированность дискредитирует идеи независимого и беспристрастного международного уголовного правосудия.
«В своей практике МУС неоднократно нарушал как положения собственного статута, так и общепризнанные нормы международного права, в том числе об иммунитетах должностных лиц суверенных государств, необоснованно расширял собственную юрисдикцию. Нередко имеет место произвольное политически мотивированное снижение порога причисления тех или иных деяний к преступлениям против человечности, когда игнорируются критерии широкомасштабности и систематичности. Политизация данных вопросов, как и сами преступления против человечности, могут создавать угрозу международному миру и безопасности», — обратили внимание в Постпредстве.
Представитель белорусской делегации также подчеркнул возрастающую важность универсального подхода и сплоченности всего международного сообщества в борьбе с наиболее тяжкими уголовными преступлениями и их предотвращении.
«Недопустима региональная фрагментация международного права, провоцирующая международно-правовые коллизии, разногласия и конфликты. Непозволительно использовать темы преступлений против человечности для сведения политических счетов и оказания давления на суверенные государства. Учитывая, что далеко не все государства являются участниками Римского статута, а также принимая во внимание широкий перечень имеющихся вопросов и претензий к деятельности МУС, важно продолжить детальное изучение проектов статей без установления конкретных предписаний и временных рамок. Все стороны должны проявлять ответственный подход, проводить широкие консультации, укреплять взаимопонимание, действовать постепенно и упорядоченно и принимать взвешенные решения», — призвали в белорусской дипмиссии.
Такой подход, считают там, позволит более тщательно проанализировать и сопоставить проекты статей с нормами национального законодательства и положениями международно-правовых документов в данной сфере.
«Беларусь вновь обращает внимание, что поспешное начало переговоров по проектам документов в отсутствие базового консенсуса часто приводит к противоположному результату. Такие переговорные процессы либо заходят в тупик, либо рождают международные договоры с малым числом участников, чья эффективность сомнительна. Убеждены, что на данном этапе Шестой комитет является эффективной и достаточной площадкой для рассмотрения текущего пункта повестки. Не поддерживаем идеи создания дополнительных площадок в форме рабочих групп или иных механизмов, которые не приблизят нас к достижению согласия, а лишь фрагментируют рабочий процесс», — резюмировали в Постоянном представительстве Беларуси.