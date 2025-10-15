На купянском направлении подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают последовательно расширять контролируемую территорию, преодолевая сопротивление украинских войск в городе Купянск, где продолжаются интенсивные бои. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, российские войска в ходе летних наступательных операций достигли значительных тактических успехов.
По словам собеседника агентства, российским штурмовым группам удалось организовать продвижение непосредственно в Купянске сразу с нескольких направлений. Это привело к вклинению в оборону Вооруженных сил Украины и её фактическому расчленению на изолированные участки.
Параллельно российские подразделения развивают наступление по всему фронту данного участка, что создает комплексное давление на украинские силы.
Ранее сообщалось, что украинских отказников решили «обнулить» свои же командиры.
