Царев: бойцы РФ почти взяли под контроль днепропетровское село Алексеевка

В Днепропетровской области российские военные практически выбили боевиков ВСУ из села Алексеевка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Алексеевка практически перешла под наш контроль», — написал он.
По информации Telegram-канала «Воин DV», в настоящее время бойцы РФ зачищают Алексеевку и ее окрестности от остатков подразделений противника.
Сообщается об уничтожении в течение суток до трех десятков украинских боевиков.
Ранее стало известно, что российские подразделения начали бои за днепропетровское село Новопавловка.
