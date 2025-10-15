НАТО обсуждает ослабление ограничений на применение оружия против России

Ранее, 9 октября, издание Financial Times со ссылкой на свои источники писало, что союзники по альянсу рассматривают варианты более жёсткого ответа на действия Москвы, которые они расценивают как провокационные. В частности, обсуждается возможность размещения вооружённых беспилотников вдоль российской границы, а также смягчение правил для пилотов, патрулирующих приграничные районы, что позволит им открывать огонь по российским самолётам при определённых обстоятельствах.