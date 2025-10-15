Ричмонд
НАТО обсуждает ослабление ограничений на применение оружия против России

По данным итальянского портала Sky TG24, представители стран Североатлантического альянса ведут переговоры о возможном смягчении правил использования вооружений в отношении России.

По данным итальянского портала Sky TG24, представители стран Североатлантического альянса ведут переговоры о возможном смягчении правил использования вооружений в отношении России. Источники издания отмечают, что в настоящее время обсуждается сокращение национальных ограничений, препятствующих оперативному реагированию в рамках совместных действий альянса.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, выступая на брифинге, подчеркнул, что чем больше подобных ограничений сохраняется, тем труднее обеспечивать быструю и скоординированную реакцию. Он добавил, что консультации внутри блока продолжатся, и если появится возможность уменьшить эти барьеры, соответствующие меры будут предприняты.

Сообщается, что данная тема станет одной из ключевых на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.

Ранее, 9 октября, издание Financial Times со ссылкой на свои источники писало, что союзники по альянсу рассматривают варианты более жёсткого ответа на действия Москвы, которые они расценивают как провокационные. В частности, обсуждается возможность размещения вооружённых беспилотников вдоль российской границы, а также смягчение правил для пилотов, патрулирующих приграничные районы, что позволит им открывать огонь по российским самолётам при определённых обстоятельствах.

Читайте также: Раскрыто, какое российское оружие способно резко изменить баланс сил в мире.

