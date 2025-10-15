Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбиты 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1330-й

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 59 украинских беспилотников над восемью регионами России и Черным морем. Над Ростовской областью сбиты 17 БПЛА, 12 — над территорией Волгоградской области, в Белгородской области перехвачено 11 украинских дронов, девять в Воронежской области, четыре — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:15.

8:04 Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области.

8:05 ? Минобороны: средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских БПЛА.

▪️ 17 — над территорией Ростовской области,

▪️ 12 — над территорией Волгоградской области,

▪️ 11 — над территорией Белгородской области,

▪️ 9 — над территорией Воронежской области,

▪️ 4 — над территорией Республики Крым,

▪️ 3 — над акваторией Черного моря,

▪️ 1 — над территорией Брянской, Курской, Орловской областей.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1330-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше