Над Россией сбиты 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1330-й

8:15.
8:04 Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области.
8:05 ? Минобороны: средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских БПЛА.
▪️ 17 — над территорией Ростовской области,
▪️ 12 — над территорией Волгоградской области,
▪️ 11 — над территорией Белгородской области,
▪️ 9 — над территорией Воронежской области,
▪️ 4 — над территорией Республики Крым,
▪️ 3 — над акваторией Черного моря,
▪️ 1 — над территорией Брянской, Курской, Орловской областей.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1330-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.