На выборах в Омской области началось досрочное голосование в УИКах

В среду, 15 октября 2025 года, в региональном избиркоме сообщили о старте досрочного голосования в помещениях УИК Знаменского и Омского районов.
Напомним, что в воскресенье, 19 октября 2025 года, на этих территориях пройдут основные выборы депутатов советов вновь созданных муниципальных округов Омской области.
Избранию подлежит 41 депутат: 15 — в Знаменском районе и 26 — в Омском.
«Правом досрочного голосования могут воспользоваться те избиратели, которые 19 октября не смогут прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или иной уважительной причине», — заявили в избирательной комиссии Омской области.
Завершится досрочное голосование 18 октября 2025 года.