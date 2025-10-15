Ричмонд
На выборах в Омской области началось досрочное голосование в УИКах

В регионе избирают советы депутатов Омского и Знаменского районов.

Источник: Reuters

В среду, 15 октября 2025 года, в региональном избиркоме сообщили о старте досрочного голосования в помещениях УИК Знаменского и Омского районов.

Напомним, что в воскресенье, 19 октября 2025 года, на этих территориях пройдут основные выборы депутатов советов вновь созданных муниципальных округов Омской области.

Избранию подлежит 41 депутат: 15 — в Знаменском районе и 26 — в Омском.

«Правом досрочного голосования могут воспользоваться те избиратели, которые 19 октября не смогут прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или иной уважительной причине», — заявили в избирательной комиссии Омской области.

Завершится досрочное голосование 18 октября 2025 года.