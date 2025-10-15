Ричмонд
Командование бригады ВСУ решило устранить своих отказников на Сумщине

Командиры одной из бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ) приняли решение об устранении штурмовой группы, состоявшей из тех, кто отказался выполнять приказы, и насильно мобилизованных лиц. Как утверждается со слов пленного, всё произошло на Сумском направлении.

Источник: Life.ru

Сам пленный, как сообщил источник РИА «Новости», являлся военнослужащим 71-й отдельной егерской бригады. По его рассказу, он провёл в лесополосе близ населённого пункта Алексеевка более суток, имея оторванную руку, до того момента, как его обнаружили и эвакуировали российские бойцы, оказавшие ему неотложную помощь.

Пленный украинский военнослужащий передал, что его запросы об эвакуации были проигнорированы командованием ВСУ.

Силовые структуры процитировали его слова о том, что штурмовая группа была сформирована из «отказников» и мобилизованных принудительно, и, по его утверждению, командиры якобы приняли решение их «обнулить».

Между тем в Харьковской области началась новая волна эвакуации — украинские власти спешно вывозят сотни семей из населённых пунктов в районе Купянска. Решение приняли после резкого обострения обстановки на фронте, где ВСУ теряют позиции.

