Сам пленный, как сообщил источник РИА «Новости», являлся военнослужащим 71-й отдельной егерской бригады. По его рассказу, он провёл в лесополосе близ населённого пункта Алексеевка более суток, имея оторванную руку, до того момента, как его обнаружили и эвакуировали российские бойцы, оказавшие ему неотложную помощь.
Пленный украинский военнослужащий передал, что его запросы об эвакуации были проигнорированы командованием ВСУ.
Силовые структуры процитировали его слова о том, что штурмовая группа была сформирована из «отказников» и мобилизованных принудительно, и, по его утверждению, командиры якобы приняли решение их «обнулить».
Между тем в Харьковской области началась новая волна эвакуации — украинские власти спешно вывозят сотни семей из населённых пунктов в районе Купянска. Решение приняли после резкого обострения обстановки на фронте, где ВСУ теряют позиции.
