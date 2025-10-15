Командование бригады ВСУ решило устранить своих отказников на Сумщине

Сам пленный, как сообщил источник РИА «Новости», являлся военнослужащим 71-й отдельной егерской бригады. По его рассказу, он провёл в лесополосе близ населённого пункта Алексеевка более суток, имея оторванную руку, до того момента, как его обнаружили и эвакуировали российские бойцы, оказавшие ему неотложную помощь.