Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дружковке нанесен удар по пункту дислокации боевиков «Азова»

По информации источников, в результате удара противник понес потери в живой силе и технике.

Источник: Аргументы и факты

В городе Дружковка в ДНР под удар попал пункт временной дислокации боевиков 12-й бригады НГУ «Азов»*, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, удар по пункту дислокации противника, развернутому в бывшем кинотеатре, нанесен накануне вечером. После этого в здании начался пожар, сопровождавшийся детонацией боеприпасов.

Сообщается, что в результате удара уничтожено не менее шести боевиков противника, а также четыре их машины.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов дислокации ВСУ под Красноармейском и Родинским.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.