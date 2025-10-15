В Дружковке нанесен удар по пункту дислокации боевиков «Азова»

В городе Дружковка в ДНР под удар попал пункт временной дислокации боевиков 12-й бригады НГУ «Азов»*, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, удар по пункту дислокации противника, развернутому в бывшем кинотеатре, нанесен накануне вечером. После этого в здании начался пожар, сопровождавшийся детонацией боеприпасов.
Сообщается, что в результате удара уничтожено не менее шести боевиков противника, а также четыре их машины.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов дислокации ВСУ под Красноармейском и Родинским.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.