США могут прекратить торговлю с Китаем в ряде отраслей

«Я убеждён, что Китай умышленно не закупает нашу сою, что создаёт проблемы для наших фермеров, занимающихся её выращиванием. Это можно рассматривать как враждебный экономический акт. В ответ мы рассматриваем возможность прекращения нашего сотрудничества с Китаем в области производства растительного масла и других товаров. Например, мы вполне способны производить растительное масло самостоятельно и не нуждаемся в его закупке у Китая», — отметил он.