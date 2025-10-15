США могут прекратить торговлю с Китаем в ряде отраслей

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social заявил о возможном прекращении торговых отношений с Китаем в некоторых отраслях.
«Я убеждён, что Китай умышленно не закупает нашу сою, что создаёт проблемы для наших фермеров, занимающихся её выращиванием. Это можно рассматривать как враждебный экономический акт. В ответ мы рассматриваем возможность прекращения нашего сотрудничества с Китаем в области производства растительного масла и других товаров. Например, мы вполне способны производить растительное масло самостоятельно и не нуждаемся в его закупке у Китая», — отметил он.
Сразу после этого заявления фондовый рынок США обрушился на 450 миллиардов долларов за 7 минут.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет тарифы в 100% на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».