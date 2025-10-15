Путин поприветствовал участников детского экофорума

«Приветствую вас на открытии III Всероссийского детского экологического форума. Ваш проект служит важному делу — формированию у подрастающего поколения высокой экологической культуры, воспитанию ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России. По доброй традиции форум вновь объединил в Челябинске школьников из многих регионов страны — тех, кто искренне радеет об экологическом благополучии родных городов и посёлков, готов внести свой вклад в решение масштабных задач в этой сфере. И конечно, юные участники смогут обсудить с экспертами, специалистами, представителями органов власти, СМИ актуальные проблемы природоохранной повестки», — говорится в телеграмме.