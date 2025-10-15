Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские военные направляются в Таджикистан на учения ОДКБ

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Белорусский воинский контингент готовится к вылету в Таджикистан, где примет участие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025» и специальном учении «Барьер-2025», сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Как уточнили в ведомстве, в маневрах примут участие контингенты из пяти стран — Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и России.

Основные этапы учений пройдут на полигоне «Фахрабад», где союзники будут отрабатывать вопросы миротворческой деятельности и вместе работать над ликвидацией источников биологических угроз.

говорится в сообщении

Отмечается, что основной акцент будет сделан на слаженность действий в оперативном реагировании на кризисные ситуации.

По мнению белорусского оборонного ведомства, эти учения позволят укрепить взаимодействие между государствами-членами ОДКБ в сфере поддержания мира и безопасности. Кроме того, они позволят повысить готовность к совместным действиям в условиях возникновения угроз различного характера.

Маневры ОДКБ

Совместное учение «Нерушимое братство-2025» пройдет на полигоне «Фахрабад». Впервые в рамках этих мероприятий будет проведено спецучение с совместным формированием радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медобеспечения ОДКБ «Барьер-2025».

Планируется, что во время маневров в интересах коллективных миротворческих сил организации отработают вопросы ликвидации источников биологических угроз.

Активные фазы учений проведут в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — участников СНГ «Содружество Антитеррор-2025».

Учения ОДКБ в Беларуси

Ранее Беларусь на своих полигонах приняла учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».

Участие в маневрах приняли контингенты войск ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана. Было задействовано более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и спецтехники, в том числе боевые самолеты и вертолеты, свыше 70 разнотипных дронов.

По итогам маневров генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что учения ОДКБ в Беларуси показали возросший уровень Коллективных сил.