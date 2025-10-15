Белорусские военные направляются в Таджикистан на учения ОДКБ

Как уточнили в ведомстве, в маневрах примут участие контингенты из пяти стран — Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и России.
Основные этапы учений пройдут на полигоне «Фахрабад», где союзники будут отрабатывать вопросы миротворческой деятельности и вместе работать над ликвидацией источников биологических угроз.
Отмечается, что основной акцент будет сделан на слаженность действий в оперативном реагировании на кризисные ситуации.
По мнению белорусского оборонного ведомства, эти учения позволят укрепить взаимодействие между государствами-членами ОДКБ в сфере поддержания мира и безопасности. Кроме того, они позволят повысить готовность к совместным действиям в условиях возникновения угроз различного характера.
Маневры ОДКБ
Совместное учение «Нерушимое братство-2025» пройдет на полигоне «Фахрабад». Впервые в рамках этих мероприятий будет проведено спецучение с совместным формированием радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медобеспечения ОДКБ «Барьер-2025».
Планируется, что во время маневров в интересах коллективных миротворческих сил организации отработают вопросы ликвидации источников биологических угроз.
Активные фазы учений проведут в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — участников СНГ «Содружество Антитеррор-2025».
Учения ОДКБ в Беларуси
Ранее Беларусь на своих полигонах приняла учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».
Участие в маневрах приняли контингенты войск ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана. Было задействовано более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и спецтехники, в том числе боевые самолеты и вертолеты, свыше 70 разнотипных дронов.
По итогам маневров генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что учения ОДКБ в Беларуси показали возросший уровень Коллективных сил.