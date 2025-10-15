На Западе раскрыли роль США в рамках операции НАТО у границ России

Согласно информации, распространенной изданием Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты, вероятно, окажут поддержку своим союзникам по НАТО в рамках операции «Восточный страж».
Предполагается, что помощь Вашингтона будет заключаться в сборе разведывательных данных и координации этой инициативы.
Как сообщили изданию анонимные дипломаты и представитель альянса, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в настоящее время проводит анализ правил, регулирующих гибкость миссий, а также изучает так называемые национальные оговорки в контексте программы «Восточный страж». Ожидается, что свои выводы и соответствующие предложения он представит государствам-союзникам в 2026 году.
