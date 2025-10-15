Ричмонд
Главные новости 15 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 октября 2025.

Трамп признал отношения с Путиным хорошими

Американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с президентом Аргентины Хавьером Милеем назвал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным хорошими. Политик при этом отметил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине.

Израиль призвал ХАМАС выполнить требование по разоружению

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к командованию ХАМАС с требованием разоружиться после выдачи заложников палестинского движения. Демилитаризация — одно из условий мирного соглашения в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что отказ ХАМАС выполнить договоренность приведет к «хаосу».

На границе Афганистана и Пакистана возобновились бои

На афгано-пакистанской границе вновь зафиксированы ожесточенные перестрелки между пограничными отрядами. Обе стороны используют тяжелое оружие. Президент США Дональд Трамп призвал прекратить взаимные удары, чтобы ситуация не привела к дальнейшему обострению между странами, и заявил о готовности вмешаться в конфликт.

Постпред Украины назвал тактику России блестящей

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Россия никогда не была изолирована на международном уровне. Он уточнил, что российские представители умеют управлять настроениями в ООН, выстроили тесные отношения со странами Глобального Юга и привлекают все больше стран, желающих присоединиться к БРИКС.

Роспотребнадзор намерен ужесточить правила продажи БАДов

Роспотребнадзор готовит постановление, которое ужесточит требования к реализации биологических активных добавок (БАД). Запрет на продажу будет касаться препаратов, которые не прошли госрегистрацию, содержат запрещенные в РФ вещества, представлены как пищевые добавки. Документ предполагается ввести в силу с 1 марта 2026 года.

