Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Россия никогда не была изолирована на международном уровне. Он уточнил, что российские представители умеют управлять настроениями в ООН, выстроили тесные отношения со странами Глобального Юга и привлекают все больше стран, желающих присоединиться к БРИКС.