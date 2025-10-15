Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ атакуют ВСУ в Новом Донбассе под Добропольем

По информации военкора, российские подразделения штурмуют позиции противника в селе Шахово.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении российские бойцы атакуют позиции ВСУ в поселке Новый Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Из района Розы Люксембург (Новое Шахово) наши подразделения атакуют Новый Донбасс и зачищают район дороги на Октябрьское (Шахово)», — написал он.

Военкор сообщил также о заходе российских бойцов на восточную окраину Шахова и атаках на позиции противника на западе этого села.

Котенок упомянул также о ведении войсками РФ боев на окраинах населенных пунктов Веселое и Грузское.

Напомним, накануне стало известно о начале штурма российскими военными села Шахово с трех направлений.