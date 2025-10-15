Котенок: бойцы РФ атакуют ВСУ в Новом Донбассе под Добропольем

На добропольском направлении российские бойцы атакуют позиции ВСУ в поселке Новый Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Из района Розы Люксембург (Новое Шахово) наши подразделения атакуют Новый Донбасс и зачищают район дороги на Октябрьское (Шахово)», — написал он.
Военкор сообщил также о заходе российских бойцов на восточную окраину Шахова и атаках на позиции противника на западе этого села.
Котенок упомянул также о ведении войсками РФ боев на окраинах населенных пунктов Веселое и Грузское.
Напомним, накануне стало известно о начале штурма российскими военными села Шахово с трех направлений.