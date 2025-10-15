Ричмонд
«Tomahawk — это серьезно и опасно»: в России высказались о передаче Киеву крылатых ракет

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет поводом для перехода военного конфликта на принципиально новый уровень эскалации.

Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет поводом для перехода военного конфликта на принципиально новый уровень эскалации. Такое заявление в беседе с корреспондентом РИА Новости сделал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Он подчеркнул, что эти ракеты представляют собой серьезное и опасное оружие, и их появление у Киева кардинально изменит ситуацию, хотя ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий.

По словам Константинова, сама тема возможных поставок Tomahawk все активнее используется как инструмент давления на Россию и метод шантажа. Он отметил, что российская сторона имеет сформированную позицию и готова к диалогу, однако украинский лидер Владимир Зеленский уклоняется от переговоров, предпочитая им публичную риторику и работу на аудиторию.

Глава крымского парламента также высказал мнение, что западные политики в первую очередь стремятся к такому мирному урегулированию, которое не будет воспринято как их поражение, а не к достижению мира как такового, и что сами украинцы и Украина как таковая не являются для них настоящим приоритетом.

«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет в новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — заявил Константинов.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли роль США в рамках операции НАТО у границ России.

