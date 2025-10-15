«Tomahawk — это серьезно и опасно»: в России высказались о передаче Киеву крылатых ракет

Глава крымского парламента также высказал мнение, что западные политики в первую очередь стремятся к такому мирному урегулированию, которое не будет воспринято как их поражение, а не к достижению мира как такового, и что сами украинцы и Украина как таковая не являются для них настоящим приоритетом.