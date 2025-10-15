Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk станет поводом для перехода военного конфликта на принципиально новый уровень эскалации. Такое заявление в беседе с корреспондентом РИА Новости сделал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Он подчеркнул, что эти ракеты представляют собой серьезное и опасное оружие, и их появление у Киева кардинально изменит ситуацию, хотя ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий.
По словам Константинова, сама тема возможных поставок Tomahawk все активнее используется как инструмент давления на Россию и метод шантажа. Он отметил, что российская сторона имеет сформированную позицию и готова к диалогу, однако украинский лидер Владимир Зеленский уклоняется от переговоров, предпочитая им публичную риторику и работу на аудиторию.
Глава крымского парламента также высказал мнение, что западные политики в первую очередь стремятся к такому мирному урегулированию, которое не будет воспринято как их поражение, а не к достижению мира как такового, и что сами украинцы и Украина как таковая не являются для них настоящим приоритетом.
«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет в новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — заявил Константинов.
