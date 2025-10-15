Марочко: ВС РФ «расчленили» оборону ВСУ под Купянском

«Российские войска провели ряд наступательных мероприятий минувшим летом, что привело к определенному успеху: нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться и в самом Купянске с нескольких направлений, и успешно наступать по всему направлению», — рассказал Марочко.