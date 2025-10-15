Марочко: ВС РФ «расчленили» оборону ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие «расчленили» оборону ВСУ на купянском направлении СВО на несколько частей, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ продолжают расширять на данном участке зону контроля, несмотря на сопротивление украинских подразделений в Купянске.
«Российские войска провели ряд наступательных мероприятий минувшим летом, что привело к определенному успеху: нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться и в самом Купянске с нескольких направлений, и успешно наступать по всему направлению», — рассказал Марочко.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин проинформировал, что для украинских солдат стала критической ситуация со снабжением в Купянске в связи с продвижением ВС РФ в городе и его окрестностях.