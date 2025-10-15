Ричмонд
Sun: Мелони заявила Эрдогану, что она может кого-нибудь убить

Эрдоган заявил, что Мелони пора бросить курить.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в шутку заявила, что может кого-нибудь убить, пишет британский таблоид The Sun.

Так итальянский политик отреагировала на заявление Эрдогана о том, что ей пора бросить курить, подчеркивает автор материала.

«Вы прекрасно выглядите, но вам нужно бросить курить», — сказал Мелони турецкий лидер во время саммита по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в Египте.

«Знаю, знаю», — ответила премьер Италии и добавила, что ей «не хотелось бы кого-нибудь убить».

Автор публикации отмечает, что в 2022 году Мелони призналась в своей любви к сигаретам. Она заявила, что бросила курить 13 лет назад, но «только для того, чтобы начать снова».

Ранее издание Daily Mail писало, что Трамп унизил европейских лидеров в Египте.

