Hürriyet: переговоры по соглашению по Газе продлились до последней минуты

Ранее лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали документ в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры по тексту соглашения, подписанного лидерами США, Турции, Египта и Катара для урегулирования ситуации в секторе Газа, завершились буквально в последний момент. По информации турецкой проправительственной газеты Hürriyet, Анкара настояла на внесении изменений в документ.

«На саммите было принято заявление о намерениях. Переговоры над текстом велись до последних 15 минут. Министру иностранных дел Турции Хакану Фидану сообщили о готовности текста в 7:00 утра. Однако вскоре возник спор из-за одного слова. Обсуждения этого вопроса продолжались до самого конца саммита. По требованию Турции одно слово было исключено из текста, а взамен было добавлено другое, предложенное Анкарой», — пишет издание.

Накануне лидер США Дональд Трамп заявил, что вторая фаза урегулирования в секторе Газа начинается «прямо сейчас».

