Hürriyet: переговоры по соглашению по Газе продлились до последней минуты

«На саммите было принято заявление о намерениях. Переговоры над текстом велись до последних 15 минут. Министру иностранных дел Турции Хакану Фидану сообщили о готовности текста в 7:00 утра. Однако вскоре возник спор из-за одного слова. Обсуждения этого вопроса продолжались до самого конца саммита. По требованию Турции одно слово было исключено из текста, а взамен было добавлено другое, предложенное Анкарой», — пишет издание.