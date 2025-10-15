Ричмонд
Котенок: бойцы РФ вклинились в оборону ВСУ у Гришина под Красноармейском

По информации военкора, российские подразделения прорываются к селу в лесополосах между городом и поселком Котлино.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российским войскам удалось вклиниться в оборону ВСУ в районе села Гришино, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По информации военкора, подразделения РФ прорываются к селу, выбивая украинских боевиков из опорников в лесополосах на участке между Красноармейском и поселком Котлино.

Военкор сообщил также о боях в промзонах на западе Красноармейска и выходе российских бойцов в район улицы Нахимова на севере города.

«В городе и окрестностях ситуация для противника неумолимо становится аховой», — отметил Котенок.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов дислокации ВСУ в окрестностях Красноармейска и города Родинское.