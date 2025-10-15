В Минтранспорта РФ рассказали о возобновлении авиасообщения с Молдовой

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано в 2022 году из-за конфликта на Украине. Позднее национальный авиаперевозчик Молдовы намеревался возобновить перелеты после многочисленных обращений граждан. Однако Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы в ответ издал оперативную директиву, в соответствии с которой молдавским авиаперевозчикам было запрещено выполнение перевозок в воздушном пространстве Российской Федерации. В МИД РФ такое решение официального Кишинева назвали политизированным и продиктованным внешними силами.