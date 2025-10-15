Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтранспорта РФ рассказали о возобновлении авиасообщения с Молдовой

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Решение о возобновлении прямого авиасообщения с Молдовой будет приниматься российской стороной на основе интересов РФ. Об этом сообщил журналистам глава Министерства транспорта России Андрей Никитин.

Источник: Sputnik.md

Сейчас они формируют новую власть, исходя из того, насколько эта власть будет дружна России, мы будем принимать решения, исходя из интересов нашей страны.

заявил российский министр

По его словам, возглавляемое им ведомство постоянно ведет работу, связанную с запуском новых международных рейсов, а Росавиация очень активно проводит переговоры с авиационными властями совершенно разных стран.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано в 2022 году из-за конфликта на Украине. Позднее национальный авиаперевозчик Молдовы намеревался возобновить перелеты после многочисленных обращений граждан. Однако Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы в ответ издал оперативную директиву, в соответствии с которой молдавским авиаперевозчикам было запрещено выполнение перевозок в воздушном пространстве Российской Федерации. В МИД РФ такое решение официального Кишинева назвали политизированным и продиктованным внешними силами.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше