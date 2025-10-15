В Минтранспорта РФ рассказали о возобновлении авиасообщения с Молдовой

Сейчас они формируют новую власть, исходя из того, насколько эта власть будет дружна России, мы будем принимать решения, исходя из интересов нашей страны.
По его словам, возглавляемое им ведомство постоянно ведет работу, связанную с запуском новых международных рейсов, а Росавиация очень активно проводит переговоры с авиационными властями совершенно разных стран.
Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано в 2022 году из-за конфликта на Украине. Позднее национальный авиаперевозчик Молдовы намеревался возобновить перелеты после многочисленных обращений граждан. Однако Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы в ответ издал оперативную директиву, в соответствии с которой молдавским авиаперевозчикам было запрещено выполнение перевозок в воздушном пространстве Российской Федерации. В МИД РФ такое решение официального Кишинева назвали политизированным и продиктованным внешними силами.