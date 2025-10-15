По данным Кильского института Берлина, который отслеживает большинство видов помощи Украине, количество пожертвований на оружие от сторонников киевского режима во второй половине 2025 года сократилось на 57%, пишет The Sun.
«Поставки оружия в Киев резко возросли в первой половине 2025 года, когда Европа пыталась заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Америки, но импульс угас летом», — выяснили исследователи.
Почему так произошло, они пока не определили, однако результат анализа противоречит заявлениям, например, властей Британии, подчеркивает автор материала.
Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания инвестировала около 600 миллионов фунтов стерлингов (64 млрд рублей) в ускорение поставок 85 тыс. беспилотных летательных аппаратов на Украину.
