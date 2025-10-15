Ричмонд
Военные ВСУ используют телеграм-бот для сдачи в плен под Купянском

Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен в районе Купянска, используя для этого специального телеграм-бота. Об этом сообщил РИА «Новости» командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора.

Он рассказал, что российские расчёты разбрасывают агитационные листовки над позициями противника с информацией о канале для сдачи в плен.

«В бот отписывают и там уже им дают все инструкции, куда идти и как сдаваться», — заявил Контора в интервью изданию.

По его словам, эта работа уже приносит обратную связь, и от украинских военных поступают соответствующие заявки.

Как сообщал ранее Life.ru, российские военнослужащие из группировки «Запад» оказали помощь двум украинским солдатам. Эти бойцы ВСУ подверглись обстрелу со стороны своих же товарищей, когда пытались сдаться в плен, показавшись с белым флагом перед российским дроном.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

