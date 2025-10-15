Ричмонд
Захарова: Нобелевская премия превратилась в политический инструмент

Нобелевская премия не может рассматриваться как политический инструментарий, который не имеет прозрачной процедуры, отметила дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нобелевская премия и другие премии в смежных областях превратились в политический инструмент.

«Долгие десятилетия эти премии, включая Нобелевскую, стали использоваться в политических целях», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что Нобелевская премия за политическую деятельность должна быть связана с реальным политическим процессом. Однако она подчеркнула, что премия не должна рассматриваться как политический инструмент, который не имеет прозрачной процедуры и понятной логики отбора лауреатов.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».

