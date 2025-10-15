Захарова: Нобелевская премия превратилась в политический инструмент

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нобелевская премия и другие премии в смежных областях превратились в политический инструмент.
«Долгие десятилетия эти премии, включая Нобелевскую, стали использоваться в политических целях», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что Нобелевская премия за политическую деятельность должна быть связана с реальным политическим процессом. Однако она подчеркнула, что премия не должна рассматриваться как политический инструмент, который не имеет прозрачной процедуры и понятной логики отбора лауреатов.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».