Появились сообщения о взятии в клещи войсками РФ Дроновки под Северском

Продвигающиеся на северском направлении российские войска взяли в клещи село Дроновка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российским бойцам удалось зайти в северную часть Дроновки.
Также сообщается о продвижении подразделений РФ в юго-восточной части села и в лесу к западу от него.
Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными района моста через Северский Донец к западу от Дроновки.
Сообщалось об атаках войск РФ на позиции ВСУ в Звановке, а также между населенными пунктами Выемка и Переездное под Северском.