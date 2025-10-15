Ричмонд
Появились сообщения о взятии в клещи войсками РФ Дроновки под Северском

По информации источников, российские военные вошли в северную часть села и продвинулись в его юго-восточной части.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на северском направлении российские войска взяли в клещи село Дроновка, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российским бойцам удалось зайти в северную часть Дроновки.

Также сообщается о продвижении подразделений РФ в юго-восточной части села и в лесу к западу от него.

Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными района моста через Северский Донец к западу от Дроновки.

Сообщалось об атаках войск РФ на позиции ВСУ в Звановке, а также между населенными пунктами Выемка и Переездное под Северском.