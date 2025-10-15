Ричмонд
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны.

Источник: Reuters

«Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», — сказал он перед началом заседания.

