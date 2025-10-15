Cистема противовоздушной обороны НАТО сталкивается с серьезными проблемами из-за национальных ограничений, устанавливаемых странами-участницами. Теперь альянс активно ищет пути устранения брешей. Этот вопрос станет ключевым на предстоящей встрече министров обороны 32 стран-членов в Брюсселе, пишет Politico.
Поводом для беспокойства стали недавние инциденты с нарушением воздушного пространства беспилотными аппаратами над территорией Бельгии, Германии, Румынии, Польши, Дании и Норвегии.
Сложившаяся ситуация спровоцировала дискуссию о пределах полномочий Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского генерала Алексуса Гринкевича. Как отмечается, «национальные оговорки», устанавливаемые союзниками для своих воинских контингентов, существенно ограничивают возможности оперативного реагирования на возникающие угрозы.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер подтвердил, что большое количество национальных ограничений создает серьезные сложности для командования при организации немедленного ответа на угрозы. Американская сторона намерена продолжить обсуждение этого вопроса внутри альянса, добавил он.
Тем временем издание Espreso отметило, что укрепление систем ПВО в странах НАТО приведет к ослаблению обороноспособности Украины. Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Киева.