Адилет Кожанбаев получил удостоверение акима Семея

Как отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима области Абай, по итогам первых в истории прямых выборов акима города, прошедших в Семее, Адлет Кожанбаев одержал убедительную победу, набрав 77,1% голосов. Его соперники — Каныш Толеуов и Айболат Бекжасаров — получили 10,8% и 8,4% соответственно, а 3,7% избирателей проголосовали «Против всех».
Сегодня аким области Берик Уали представил его городскому активу.
В ведомстве отметили, что с этого года в соответствии с Законом «О выборах» жители могут напрямую избирать акимов городов областного значения и районов. В 2023 году в пилотном режиме в регионе прямым голосованием были избраны аким города Курчатова и аким Абайского района, а в этом году одним из первых в области был избран аким района Жанасемей.
Глава региона отметил, что прямые выборы акима города являются наглядным примером практической реализации политических реформ, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
"Это первые в истории нашей страны выборы акима областного центра. Можно с полным правом сказать, что для города и всей области это исторический момент. Проведение первых выборов акима областного центра именно в нашем регионе закономерно: ведь это земля великих деятелей казахского народа — не только колыбель искусства и знаний, но и источник демократических преобразований.
Горожане продемонстрировали высокий уровень политической культуры и сделали свой выбор. Семей — это столица Алаш, центр культуры и духовности, город первопроходцев. Как подчеркнул глава государства, Семей имеет статус «исторического центра». При этом у города есть как свои особенности, так и накопившиеся проблемы.
Адилет Нурсагатович — опытный и квалифицированный руководитель. Уверен, что он приложит все усилия для социально-экономического развития Семея, улучшения инфраструктуры и общего процветания города. Со стороны области мы окажем всестороннюю поддержку", — сказал аким области.
В ходе мероприятия председатель территориальной избирательной комиссии Семея Гульжан Куанышева вручила Адилету Кожанбаеву удостоверение акима.