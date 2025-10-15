Адилет Кожанбаев получил удостоверение акима Семея

В ведомстве отметили, что с этого года в соответствии с Законом «О выборах» жители могут напрямую избирать акимов городов областного значения и районов. В 2023 году в пилотном режиме в регионе прямым голосованием были избраны аким города Курчатова и аким Абайского района, а в этом году одним из первых в области был избран аким района Жанасемей.