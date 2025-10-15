Учебные стрельбы дважды пройдут в акватории морпорта Сочи 15 октября

15 октября сочинцы и гости курорта могут услышать звуки стрельбы. В акватории Сочинского морского порта дважды за день проведут учения.
«Стрельбы будут проводиться сегодня, 15 октября, в два этапа: с 09:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00», — предупредили в пресс-службе мэрии курорта.
Власти города просят граждан и туристов сохранять спокойствие и напоминают, что отработка действий военными является залогом общей безопасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника.