NYT: при поставках Украине ракет Tomahawk возникнут огромные трудности

Поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk будут сопряжены с «огромными трудностями», пишет газета The New York Times.
Отмечается, что, в частности, проблемы могут возникнуть из-за отсутствия у Украины пусковых установок, необходимых для запуска данных ракет.
«Киеву потребуется пусковая установка Typhon, что, по словам военных, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Существуют также реальные опасения по поводу эскалации напряженности в отношениях с Москвой, о чем говорят недавние предупреждения Кремля Вашингтону не поставлять Украине оружие большой дальности», — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, в случае получения Киевом Tomahawk, ответит на это усилением свой системы противовоздушной обороны. Также глава государства подчеркнул, что поставки Украине данных ракет Соединенными Штатами Америки нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.