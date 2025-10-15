Депутаты Госдумы просят Мишустина спасти Дальний Восток и Сибирь от утильсбора

Группа депутатов Госдумы обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с запросом на детальное обоснование инициативы Минпромторга РФ по повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили и отмены льготы по нему для физлиц. Парламентарии считают проект сырым и опасным для отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Катастрофическое повышение утилизационного сбора, по их оценке, приведет к коллапсу автомобильного рынка Дальнего Востока и лишит многих жителей за Уралом, прежде всего семьи, доступного личного транспорта, сообщает ИА PrimaMedia.
С обращением к главе правительства (агентство ознакомилось с его содержанием) выступил депутат Госдумы от дальневосточных регионов Алексей Корниенко (КПРФ). К нему присоединились однопартийцы-парламентарии Нина Останина, Мария Прусакова, Сергей Левченко и Сергей Обухов.
Депутаты отмечают, что инициатива Минпромторга вызвала беспрецедентную общественную критику на официальном федеральном портале проектов нормативных актов: «К настоящему времени против данной инициативы подано свыше 128 тысяч голосов, за — 674».
По расчетам парламентариев, повышение утильсбора кратно увеличит стоимость некоторых популярных моделей автомобилей на 2,9−3,5 млн рублей, что превысит стоимость самого авто.
«Размер утилизационного сбора превышает стоимость автомобиля, таможенных пошлин и доставки по России, что сделает его привоз нецелесообразным», — подчеркивается в запросе.
При этом есть автомобили, которые преобладают среди завозимых на Дальний Восток — это кроссоверы и минивены, например, южнокорейского производства. По утверждению депутатов, некоторым из них нет альтернативы среди отечественных и китайских моделей.
Особенно пострадают регионы Дальнего Востока и Сибири, где «граждане в основном пользуются ввозимыми из-за границы автомобилями», прогнозируют авторы обращения.
«На Дальнем Востоке японские и южнокорейские марки автомобилей хорошо зарекомендовали себя у семей с детьми, а также при езде по сложному рельефу и плохим дорогам. Многие из них подпадают под новые критерии повышения утилизационного сбора как по количеству лошадиных сил, так и по принадлежности к гибридам или электрокарам. Фактически данная мера сделает невозможным импорт относительно недорогих и удобных для жителей, в том числе многодетных семей, машин», — говорится в документе.
Депутаты прогнозируют обвал рынка импорта автомобилей до 50% и серьезные экономические потери: банкротство малого и среднего бизнеса, занимающегося легальным ввозом автомобилей; массовые увольнения в автомобильной отрасли; недополученные доходы федерального бюджета от таможенных платежей, акциза и НДС.
Также они ссылаются на позицию Федеральной таможенной службы «о проблемах начисления и взимания утильсбора, которые приводят к правовым спорам».
«Полагаем, что нормативная правовая база по данному вопросу должна быть качественно переработана», — отмечается в обращении.
От главы правительства депутаты хотят получить детальные разъяснения, без которых считают невозможным принятие столь радикального решения.
Они просят: предоставить анализ влияния повышения утильсбора на авторынок, отрасли производства и импорта автомобилей, покупательную способность населения; оценку рисков роста социальной напряженности; объяснить, как количество лошадиных сил автомобиля влияет на процесс его утилизации.
Помимо этого парламентарии просят раскрыть данные по количеству утилизационных заводов в России и статистику выявленных «серых схем», о которых ранее упоминал глава Минпромторга Антон Алиханов, объясняя необходимость изменений, а также предоставить информацию о мерах, предпринятых для борьбы с ними.
Для многодетных депутаты просят сохранить льготу по утильсбору в рамках госполитики по повышению рождаемости.
До этого КПРФ пыталась добиться официального запроса через Госдуму, но «Единая Россия» и «Новые Люди» заблокировали инициативу. Поддержку оказали только, собственно, КПРФ, фракция ЛДПР и большинство депутатов «Справедливой России».
На фоне критики инициативы первый вице-премьер Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу рассмотреть перенос введения новых правил с 1 ноября на месяц позже.
«Ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель», — приводят пояснения его секретариата федеральные СМИ.
По данным Владивостокской таможни, с 1 октября ею оформлено более 17,5 тысячи импортных автомобилей для личного пользования. Это на 24% больше показателя первых двух недель сентября.
Лихорадочный ажиотаж в Приморье возник после анонсирования инициативы Минпромторга по утильсбору.
11 октября во Владивостоке прошел согласованный митинг против повышения утильсбора. В ходе полуторачасовой акции, по данным организаторов, под резолюцией подписались почти 700 человек.
Согласно проекту Минпромторга, он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя, а также отменяется льгота для физических лиц. Изменение методики расчета коснется ввозимых из-за рубежа машин с ДВС свыше 160 л. с., а также для гибридов и электрокаров мощностью свыше 80 л. с.
Проект соответствующего постановления правительства подготовлен Минпромторгом РФ в ответ на обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР, 18+), где роль первых скрипок играют АО «АвтоВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «Управляющая компания “Группа ГАЗ”», ПАО «Соллерс» и АО «Московский автомобильный завод “Москвич”».
По данным Минпромторга, по итогам 9 месяцев 2025 года более 73% автомобилей было ввезено в Россию с помощью физических лиц с уплатой льготного утилизационного сбора.