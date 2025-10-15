Депутаты Госдумы просят Мишустина спасти Дальний Восток и Сибирь от утильсбора

«На Дальнем Востоке японские и южнокорейские марки автомобилей хорошо зарекомендовали себя у семей с детьми, а также при езде по сложному рельефу и плохим дорогам. Многие из них подпадают под новые критерии повышения утилизационного сбора как по количеству лошадиных сил, так и по принадлежности к гибридам или электрокарам. Фактически данная мера сделает невозможным импорт относительно недорогих и удобных для жителей, в том числе многодетных семей, машин», — говорится в документе.