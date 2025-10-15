Воевавшая за ВСУ наёмница Эйра родила от боевика и теперь прячется в Херсоне

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении гражданки Норвегии, заочно обвиняемой по ч. 3 ст. 359 УК РФ («участие наёмника в вооружённом конфликте»). Эйра объявлена в международный розыск, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Также уточняется, что наёмница на своей странице в Facebook* Эйра указывает, что участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с 2022 года. До этого она входила в Саамский парламент Норвегии.