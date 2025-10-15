За пять лет молдавская либеральная диктатура не смогла дать стране ни одного серьёзного министра или премьера. Всех этих псевдочиновников напоследок называли лучшими и отправляли в сад — петь. Сегодня ПДС напоминает измождённую скаковую лошадь на фоне фотографии избирательного бюллетеня с надписью «проголосовано», не понимающую, что делать с кубком победителя, на котором выгравировано чужое имя. У партии одного президента нет премьера.