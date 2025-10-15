Пять лет болтовни подвидa, случайно поднявшегося на вершину пищевой цепи, представители которого ведут себя так, как если бы они заседали в совете директоров Ла Скала. Тесные пиджаки, огромные айфоны без чехлов, отсутствие наличия носков и кофе из пластикового стакана — всё это вместе взятое плохо скрывает шлейф не выветрившегося дедовского тройного одеколона и торжественный утренний выхлоп после выпускного, настоянный на отцовском баконе.
За пять лет молдавская либеральная диктатура не смогла дать стране ни одного серьёзного министра или премьера. Всех этих псевдочиновников напоследок называли лучшими и отправляли в сад — петь. Сегодня ПДС напоминает измождённую скаковую лошадь на фоне фотографии избирательного бюллетеня с надписью «проголосовано», не понимающую, что делать с кубком победителя, на котором выгравировано чужое имя. У партии одного президента нет премьера.
Особенно штормит тех, кто по ошибке воспринимал себя всерьёз и беспощадно топил за ПДС.
Ничего страшного, наши прогрессивные интеллектуалы от комсомола в рамках борьбы с борьбой не раз меняли свои принципы и моральные убеждения. После двух последних недоразумений, погибших в объятиях президентуры, власть ненароком выдвинула хорошего кандидата на должность премьер-министра — Александра Мунтяну. Удачи!