«Вынуждены переносить финансирование»: Трутнев рассказал, как распределят миллиарды между регионами ДФО до 2028 года

в Бурятии будут построены межвузовский кампус «Байкал», центр протезирования и водно-спасательная станция; Якутия направит средства на строительство детского лагеря «Мужество» в Нерюнгри и проектирование кинопавильона; в Приморье продолжится развитие ИНТЦ «Русский» и строительство центра семейного отдыха «Солнечный»; Хабаровский край благоустроит бульвары в Хабаровске и парк культуры в Комсомольске-на-Амуре; на Камчатке отремонтируют объекты культурного наследия и построят детский сад; в Амурской области реконструируют городской парк Благовещенска; Магаданская область создаст морской туристический центр; в ЕАО модернизируют больницу и благоустроят Еврейский квартал в Биробиджане; Чукотка направит средства на проектирование реабилитационного центра и модернизацию рыбозавода.