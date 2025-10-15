«Вынуждены переносить финансирование»: Трутнев рассказал, как распределят миллиарды между регионами ДФО до 2028 года

«Мы говорили на совете округа с главами регионов о том, что в результате ошибок в планировании или из-за недостаточного контроля на территории ряда субъектов ДФО мы вынуждены переносить финансирование с одних объектов на другие. Внимание к эффективности и своевременности расходования бюджетных средств мы будем наращивать», — заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Правительственная комиссия утвердила распределение средств федерального бюджета на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в дальневосточных регионах в 2026—2028 годах. Финансирование будет осуществляться в рамках президентской дальневосточной субсидии и затронет все субъекты Дальневосточного федерального округа.
Среди ключевых проектов:
в Бурятии будут построены межвузовский кампус «Байкал», центр протезирования и водно-спасательная станция; Якутия направит средства на строительство детского лагеря «Мужество» в Нерюнгри и проектирование кинопавильона; в Приморье продолжится развитие ИНТЦ «Русский» и строительство центра семейного отдыха «Солнечный»; Хабаровский край благоустроит бульвары в Хабаровске и парк культуры в Комсомольске-на-Амуре; на Камчатке отремонтируют объекты культурного наследия и построят детский сад; в Амурской области реконструируют городской парк Благовещенска; Магаданская область создаст морской туристический центр; в ЕАО модернизируют больницу и благоустроят Еврейский квартал в Биробиджане; Чукотка направит средства на проектирование реабилитационного центра и модернизацию рыбозавода.
Проекты охватывают различные сферы — от образования и здравоохранения до туризма и транспортной инфраструктуры, что соответствует задачам комплексного развития дальневосточных регионов.
На заседании также рассмотрели вопрос о корректировке механизма государственной поддержки для компаний, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Речь идет о возмещении затрат на создание инфраструктуры. Для получения субсидий было отобрано 15 проектов в восьми регионах.
