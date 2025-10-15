Орбан призвал ЕС к переговорам с Россией по урегулированию на Украине

Он привел в пример заключение соглашения по сектору Газа при посредничестве США. «Третий день подряд весь мир пытается понять, как президенту Трампу удалось сделать то, что десятилетиями казалось невозможным: установить мир на Ближнем Востоке», — написал Орбан в Facebook*, призвав обратить внимание на то, что Европа наблюдала за всем процессом со стороны.