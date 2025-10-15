Орбан призвал ЕС к переговорам с Россией по урегулированию на Украине

Евросоюз должен достичь договоренности с Россией по украинскому урегулированию, как бы это ни было сложно, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он привел в пример заключение соглашения по сектору Газа при посредничестве США. «Третий день подряд весь мир пытается понять, как президенту Трампу удалось сделать то, что десятилетиями казалось невозможным: установить мир на Ближнем Востоке», — написал Орбан в Facebook*, призвав обратить внимание на то, что Европа наблюдала за всем процессом со стороны.
Венгерский премьер подчеркнул, что «пока Брюссель два года профессионально готовил громкие заявления», американцы и их союзники «медленно, осторожно и упорно добивались мира» на Ближнем Востоке. «И мы можем этому поаплодировать», — заявил он.
Орбан предупредил, что если в Брюсселе не возьмутся за дело, Европу ждет та же участь на Украине.
«Нас вытеснят из-за стола переговоров в зал. Или мы будем действовать так же, как американцы. Но для этого нам нужно вести переговоры с россиянами», — отметил он.
Ранее Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп добьется мира на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.