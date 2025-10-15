Ричмонд
В США объяснили, почему поставка Tomahawk Киеву обернётся большими трудностями

Потенциальная поставка крылатых ракет Tomahawk для Вооружённых сил Украины столкнётся со значительными логистическими и оперативными сложностями в связи с отсутствием у Украины подходящих пусковых установок. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В материале отмечается, что Пентагон уже подготовил планы по продаже или передаче этих ракет на случай соответствующего распоряжения со стороны президента Дональда Трампа. Однако для их применения Украине потребуется наземная пусковая установка Typhon, что, по мнению военных экспертов, может быть расценено как прямой шаг к конфронтации США с Россией.

«Для запуска Tomahawk Украине понадобится армейская пусковая установка Typhon, что приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Пока неясно, сколько Tomahawk США смогут поставить, как Украина будет их безопасно хранить и к каким последствиям это приведёт», — констатирует The New York Times.

Издание подчёркивает, что остаётся неясным объём возможных поставок, вопросы безопасного хранения ракет на украинской территории, а также стратегические последствия от применения ограниченного их количества.

При этом добавляется, что существуют серьёзные опасения относительно эскалации конфликта, на что указывают недавние предупреждения Москвы Вашингтону против передачи оружия большой дальности.

Ранее стало известно, что президент США подтвердил встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Ожидается, что на этой встрече будет принято окончательное решение о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. В ответ на это президент России заявил, что поставки такого вооружения сведут на нет все позитивные достижения в отношениях между Россией и США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

