В США объяснили, почему поставка Tomahawk Киеву обернётся большими трудностями

В материале отмечается, что Пентагон уже подготовил планы по продаже или передаче этих ракет на случай соответствующего распоряжения со стороны президента Дональда Трампа. Однако для их применения Украине потребуется наземная пусковая установка Typhon, что, по мнению военных экспертов, может быть расценено как прямой шаг к конфронтации США с Россией.