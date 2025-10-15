Трамп хочет привлечь Китай к решению конфликта на Украине

Основная сложность для Трампа заключается в том, что Китаю невыгоден конфликт с Россией, но и сближение Москвы и Вашингтона для Пекина крайне нежелательно. При этом американский лидер может использовать пошлины и тарифы, чтобы склонить Китай к совместным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Журналист предположил, что Трамп стремится заставить Китай играть более активную роль в поисках мира, несмотря на сложный баланс интересов Пекина.