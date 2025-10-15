ВСУ лишились сотни бойцов на Рубцовском направлении из-за ошибки комбрига

Ранее сообщалось, что в районе Купянска военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен, используя специальный телеграм-бот. Российские расчёты распространяют над позициями противника агитационные листовки с информацией о канале для сдачи. Через бота солдатам предоставляют инструкции о том, куда идти и как сдаваться.