В заксобрании Челябинской области появился новый депутат

В законодательном собрании Челябинской области появился новый депутат — Александр Балашов. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

«Передан вакантный мандат, зарегистрирован депутат законодательного собрания Челябинской области от партии “Единая Россия” Балашов Александр Алексеевич», — рассказали в избиркоме.

Балашов занял в ЗСО место Олега Цепкина, который в очередной раз стал членом Совета Федерации, из-за чего его мандат и освободился. Новому депутату 74 года, он является гендиректором копейского завода «Пластмасс».

