Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане учреждена медаль в честь 30-летия Парламента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 8 октября 2025 года «О юбилейной медали в ознаменование 30-летия Парламента Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Медаль учреждается для поощрения граждан РК и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 30-летия Парламента республики.

Также утверждены Правила награждения юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл».

Представления к награждению юбилейной медалью вносятся президенту РК председателями палат Парламента, правительством, Конституционным судом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами республики, акимами городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, а также общественными объединениями.

Юбилейная медаль вручается президентом РК.

Юбилейную медаль от имени и по поручению президента РК также могут вручать:

государственный советник РК; председатели палат Парламента РК; акимы областей, городов республиканского значения и столицы; уполномоченные президентом РК должностные лица.

Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента РК о награждении.

Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается удостоверение установленного образца.

Указ вводится в действие со дня подписания.