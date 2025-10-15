В Казахстане учреждена медаль в честь 30-летия Парламента

Медаль учреждается для поощрения граждан РК и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 30-летия Парламента республики.
Также утверждены Правила награждения юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл».
Представления к награждению юбилейной медалью вносятся президенту РК председателями палат Парламента, правительством, Конституционным судом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами республики, акимами городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, а также общественными объединениями.
Юбилейная медаль вручается президентом РК.
Юбилейную медаль от имени и по поручению президента РК также могут вручать:
государственный советник РК; председатели палат Парламента РК; акимы областей, городов республиканского значения и столицы; уполномоченные президентом РК должностные лица.
Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента РК о награждении.
Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается удостоверение установленного образца.
Указ вводится в действие со дня подписания.