Жителей Урала предупредили об опасности атаки беспилотников

В Свердловской области ввели особый режим из-за возможной атаки беспилотников. Власти региона предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
«В Свердловской области объявлен режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета», — сообщили в департаменте информационной политики.
Специальные службы следят за обстановкой, при этом государственные учреждения продолжают работать как обычно. Предприятия региона имеют собственные планы действий на такой случай.
Ранее, 8 октября, аналогичный режим уже вводили на некоторых промышленных объектах области. Он предусматривал эвакуацию сотрудников.
Ранее в аэропорту Уфы ввели ограничения на прилеты и вылеты.
