«Сердце Молдовы» обратилась в КС после отстранения от выборов

Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии «Сердце Молдовы» на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
«Республиканская партия “Сердце Молдовы” обратилась в Конституционный суд с заявлением о незаконном отстранении от выборов, произведённом без окончательного решения суда. Выборы не могут считаться свободными и справедливыми, когда: правила игры меняются незадолго до голосования; решения принимаются произвольно и непрозрачно; избирательные права аннулируются временными и необоснованными мерами. Партия “Сердце Молдовы” расценивает произошедшее как опасный прецедент для молдавской демократии и призывает КС в рамках его полномочий восстановить закон и справедливость», — говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.
В партии отметили, что иск министерства юстиции о приостановлении деятельности партии на 12 месяцев будет окончательно рассмотрен только после выборов — 20 октября 2025 года. «Выводы очевидны: партия была снята с выборов без окончательного решения суда и без доказательной базы. Кандидаты были сняты незаконно, будучи невиновными и не имея возможности защитить себя. Отсутствовал эффективный механизм обжалования, не было реальной возможности для защиты», — отмечает оппозиция.
Четыре оппозиционные партии — Соцпартия, Компартия, партия «Будущее Молдовы» и партия «Сердце Молдовы» в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.