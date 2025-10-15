Ричмонд
Британия отправит в Молдавию военных экспертов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Великобритания отправит военных экспертов в Молдавию, они будут обучать молдавские вооруженные силы тактике борьбы с дронами, следует из заявления британского МО.

Источник: Flickr

«Также будет подтверждено предстоящее направление британских военных экспертов по борьбе с беспилотниками в Молдавию, где они будут помогать обучать вооруженные силы Молдавии тактике борьбы с дронами», — говорится в публикации.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

