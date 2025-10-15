Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты

«Некоторые говорят о том, что если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, то в любом случае мы должны его сбить. И я не согласен. Во-первых, мы должны абсолютно убедиться, представляет ли он реальную угрозу. И если он не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства», — сказал он.