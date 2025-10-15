Уволенный самарским губернатором чиновник госпитализирован

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен.
В настоящее время Юрий Жидков находится в одном из медучреждений региона.