«РВ»: войска РФ взяли под контроль большую часть Приморского у Степногорска

В Запорожской области российские подразделения взяли под контроль большую часть села Приморского под Степногорском, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Наши десантники … контролируют около ⅔ Приморского, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.
Сообщается также о продвижении российских бойцов в южной и юго-восточной частях Степногорска и занятии ими ряда многоэтажных домов на территории поселка.
В сообщении отмечается, что военнослужащие РФ ведут бои «за каждый дом» в Степногорске.
Ранее появилась информация о переходе под контроль российских войск большей части запорожского села Полтавка под Гуляйполем.