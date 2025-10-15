Ричмонд
«РВ»: войска РФ взяли под контроль большую часть Приморского у Степногорска

По информации источников канала, российские военные продвигаются на юге и юго-востоке Степногорска.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения взяли под контроль большую часть села Приморского под Степногорском, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Наши десантники … контролируют около ⅔ Приморского, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.

Сообщается также о продвижении российских бойцов в южной и юго-восточной частях Степногорска и занятии ими ряда многоэтажных домов на территории поселка.

В сообщении отмечается, что военнослужащие РФ ведут бои «за каждый дом» в Степногорске.

Ранее появилась информация о переходе под контроль российских войск большей части запорожского села Полтавка под Гуляйполем.