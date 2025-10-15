Глава МИД Венгрии по-русски поблагодарил Новака за приглашение на форум РЭН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перешёл на русский язык, чтобы поблагодарить вице-премьера РФ Александра Новака за приглашение на форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН).
«Спасибо за приглашение. Я очень рад», — сказал венгерский чиновник на встрече с заместителем председателя правительства России.
Сийярто также обратил внимание, что поставки российских энергоресурсов важны для выживания Венгрии.
Напомним, в конце сентября глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отметил, что Венгрия может потерять более четырёх процентов ВВП в случае полного отказа от газа из РФ. По его словам, речь идёт о примерно $10 млрд.
