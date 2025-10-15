Мэр Казани находится с деловым визитом в Китае

Далее запланирована встреча с руководством компании PowerChina. На сегодняшний день эта организация является одной из крупнейших проектных и строительных компаний Китая. PowerChina имеет шесть региональных штаб-квартир, охватывающих Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Евразию. Среди знаковых проектов компании — Пекинский международный аэропорт «Дасин», новый международный аэропорт в Дохе (Катар), а также объекты в Конго, Эквадоре и Анголе.