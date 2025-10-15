Мэр Казани находится с деловым визитом в Китае

Мэр Казани Ильсур Метшин находится с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки у градоначальника запланирована насыщенная деловая программа, посещение знаковых инфраструктурных объектов. В состав делегации также вошли заместитель главы Муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и начальник Управления международных связей Казани, генеральный секретарь Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Арсений Карякин и другие.
Ильсур Метшин посетит Многофункциональный комплекс (МФК) в центре Пекина. Этот проект представляет собой новую концепцию организации жилого и делового пространства, включающую развитую инфраструктуру и подземные уровни. Сейчас офис продаж комплекса демонстрирует масштабный макет будущего проекта, шоурумы, зоны отдыха с арт-объектами и водными поверхностями.
Далее запланирована встреча с руководством компании PowerChina. На сегодняшний день эта организация является одной из крупнейших проектных и строительных компаний Китая. PowerChina имеет шесть региональных штаб-квартир, охватывающих Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Евразию. Среди знаковых проектов компании — Пекинский международный аэропорт «Дасин», новый международный аэропорт в Дохе (Катар), а также объекты в Конго, Эквадоре и Анголе.
В рамках рабочей поездки Ильсур Метшин также осмотрит Индустриальный парк Шоуган. Этот объект, основанный в 1919 году, долгое время служил одним из крупнейших сталелитейных заводов Китая, а сегодня представляет собой пример успешной ревитализации промышленных территорий.
Завершающим мероприятием визита станет участие в городе Сиань в заседании Совета Объединенных городов и местной власти (ОГМВ) — Евразия.
На этом заседании Ильсур Метшин выступит с докладом, в котором поделится опытом цифровизации Казани. Кроме того, в этот же день состоятся политические дебаты Всемирного совета ОГМВ.