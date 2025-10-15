Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани находится с деловым визитом в Китае

Ильсур Метшин осмотрит Многофункциональный комплекс, встретится с руководством PowerChina и выступит на заседании Совета ОГМВ-Евразия.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин находится с рабочим визитом в Китае. В рамках поездки у градоначальника запланирована насыщенная деловая программа, посещение знаковых инфраструктурных объектов. В состав делегации также вошли заместитель главы Муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и начальник Управления международных связей Казани, генеральный секретарь Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Арсений Карякин и другие.

Ильсур Метшин посетит Многофункциональный комплекс (МФК) в центре Пекина. Этот проект представляет собой новую концепцию организации жилого и делового пространства, включающую развитую инфраструктуру и подземные уровни. Сейчас офис продаж комплекса демонстрирует масштабный макет будущего проекта, шоурумы, зоны отдыха с арт-объектами и водными поверхностями.

Далее запланирована встреча с руководством компании PowerChina. На сегодняшний день эта организация является одной из крупнейших проектных и строительных компаний Китая. PowerChina имеет шесть региональных штаб-квартир, охватывающих Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Америку и Евразию. Среди знаковых проектов компании — Пекинский международный аэропорт «Дасин», новый международный аэропорт в Дохе (Катар), а также объекты в Конго, Эквадоре и Анголе.

В рамках рабочей поездки Ильсур Метшин также осмотрит Индустриальный парк Шоуган. Этот объект, основанный в 1919 году, долгое время служил одним из крупнейших сталелитейных заводов Китая, а сегодня представляет собой пример успешной ревитализации промышленных территорий.

Завершающим мероприятием визита станет участие в городе Сиань в заседании Совета Объединенных городов и местной власти (ОГМВ) — Евразия.

На этом заседании Ильсур Метшин выступит с докладом, в котором поделится опытом цифровизации Казани. Кроме того, в этот же день состоятся политические дебаты Всемирного совета ОГМВ.